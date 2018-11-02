Голова уряду Польщі Матеуш Моравецкій і канцлер ФРН Ангела Меркель заявили про те, що в Україні важливо зберегти стабільність.
До такого переконання прийшли політики під час міжурядових консультацій, повідомляє Польське радіо.
Метеуш Моравецкій зазначив, що Польща і ФРН зійшлися на схожій думці щодо анексії Криму Російською Федерацією.
– Ми підкреслюємо, як важливо зберегти стабільну ситуацію в Україні. Також у контексті Північного потоку 2, який, на жаль, може витіснити транзит газу по території України, – сказав він.
За його словами, це гарантія миру в частині України, де він зберігається. Дуже важливо і з точки зору незалежності від російського газу, і з політичних міркувань.
Ангела Меркель, у свою чергу, зазначила, що Європейський союз повинен мати більше узгодження щодо зовнішньої політики.
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Нагадаємо, Ангела Меркель хоче зберегти транзитну роль України в Північному потоці-2.
Фото: Christian Marquardt – Pool/Getty Images