Голова уряду Польщі Матеуш Моравецкій і канцлер ФРН Ангела Меркель заявили про те, що в Україні важливо зберегти стабільність.

До такого переконання прийшли політики під час міжурядових консультацій, повідомляє Польське радіо.

Метеуш Моравецкій зазначив, що Польща і ФРН зійшлися на схожій думці щодо анексії Криму Російською Федерацією.

– Ми підкреслюємо, як важливо зберегти стабільну ситуацію в Україні. Також у контексті Північного потоку 2, який, на жаль, може витіснити транзит газу по території України, – сказав він.

За його словами, це гарантія миру в частині України, де він зберігається. Дуже важливо і з точки зору незалежності від російського газу, і з політичних міркувань.

Ангела Меркель, у свою чергу, зазначила, що Європейський союз повинен мати більше узгодження щодо зовнішньої політики.

Читайте: Якби була прем’єром України: Меркель назвала топ-3 реформи

Нагадаємо, Ангела Меркель хоче зберегти транзитну роль України в Північному потоці-2.

Фото: Christian Marquardt – Pool/Getty Images