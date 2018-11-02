Дональд Трамп заявив, що американські військові будуть застосовувати найжорсткіші заходи щодо мігрантів на кордоні з Мексикою в разі насильства з їхнього боку.

Президент США Дональд Трамп зазначив, що караван мігрантів, який рухається в бік США, у Мексиці закидали камінням місцевих поліцейських, повідомляє DW.

Президент США пообіцяв не допустити подібних дій щодо військових, які охороняють американський кордон.

– Якщо вони кидатимуть камені в наших солдат, то ті завдадуть удару у відповідь, – заявив він.

За словами Трампа, він розпорядився, щоб військовослужбовці “розглядали камені як рушниці”.

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У напрямку США попрямували близько 7 тисяч осіб з Гватемали, Гондурасу і Сальвадора, більшість з них прибули до Мексики нелегально. За оцінкою волонтерської організації Pueblo Sin Fronteras, частина з них пізніше повернулася на батьківщину, ще близько 1700 осіб вирішили скористатися пропозицією Мексики і залишилися в країні.

Нагадаємо, США планують затвердити новий план надання притулку, який виключає незаконне проникнення мігрантів у країну.