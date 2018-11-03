Якщо США не припинить дію економічних санкцій, КНДР може відновити ядерну програму.

В КНДР погрожують відновити ядерну програму, якщо не буде скасовано економічні санкції, введені США, повідомляє Deutsche Welle.

– У США вважають, що постійно повторювані санкції та тиск призведуть до денуклеаризації. Така думка викликає лише сміх, – йдеться у повідомленні МЗС Північної Кореї.

У випадку продовження економічного тиску КНДР може знову почати нарощування ядерного арсеналу, продовжуючи економічний розвиток.

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Нагадаємо, Південна та Північна Кореї разом з командуванням ООН уклали домовленість про вилучення вогнепальної зброї, а також охоронних постів з демілітаризованої зони села Пханмунджом.