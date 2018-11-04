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Через повені на Сицилії загинули 10 осіб

Жертвами повеней на півдні Італії стали 10 осіб.

На острові Сицилія в Італії, де зараз вирують сильні повені, загинули 10 осіб, в їх числі 2 дітей.

За даними газети Репуббліка, усі трагедії сталися в провінції Палермо: 9 людей загинули в Кастельдаччі, а ще один – у Вікарі, пише Інтерфакс-Україна.

Також рятувальники і поліція шукають зниклого безвісти 40-річного чоловіка. Востаннє його бачили в районі міста Корлеоне.

Читайте: Через зливу в італійському порту згоріли сотні нових Maserati

Нагадаємо, повінь затопила туристичне місто Венеція в Італії на 77%.

Фото: twitter.com/severeweatherEU

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