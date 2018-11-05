33-річному чоловікові вдалося вперше в історії обігнути Велику Британію вплав.

33-річний Росс Еджлі зміг стати першою в історії людиною, яка вплав обігнула Велику Британію. Він проплив 2879 км, повідомляє BBC.

Він стартував з міста Маргейт 1 червня і фінішував вчора о 9 годині вечора за місцевим часом.

Еджлі провів у воді 157 днів, що стало найтривалішим організованим у світі морським запливом. Щодня британець пропливав близько 12 км.

Читайте: Плавання в басейні: 7 порад від Андрія Ковальського



Під час плавання його супроводжував на катамарані професійний моряк Метью Найт.

Сам Еджлі заявив, що не втомився від такого тривалого плавання і хоче придумати для себе нове випробування.

До слова, українець Олег Скавиш встановив новий рекорд, протягнувши зубами 614-тонне судно Верещагіно на довжину 16 метрів.

Відео: ITV News

Фото: ITV News (Скріншот)