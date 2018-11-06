Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає найбільшою загрозою миру непередбачуваність міжнародної політики.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Neue Osnabrücker Zeitung.

– На даний час ми не бачимо прямої військової загрози для членів нашого альянсу. Але ми живемо у світі, де все швидко змінюється, – сказав Столтенберг, зазначивши, що НАТО має бути готовим до таких подій, як незаконна анексія Криму Росією.

На його думку, події європейської історії показали, що вартість війни набагато вища, ніж ціна миру.

Тому він висловився за діалог з Москвою, але закликав не бути наївними.

– З Росією треба говорити, – додав Столтенберг.

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Нещодавно Єнс Столтенберг заявив, що НАТО тримає проблему агресії Росії в Азовському морі в своєму полі зору.

Фото: Palinchak/Dreamstime