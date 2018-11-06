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Трамп відклав зустріч з Путіним

Зустріч президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна у Парижі 10-11 листопада, швидше за все, не відбудеться.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Трамп сумнівається у тому, що зустрінеться з Путіним під час візиту в Париж, але впевнений, що це станеться під час саміту G20 в Аргентині 30 листопада, повідомляє Reuters.

– Я буду в Парижі з інших причин. Але ми будемо зустрічатися на G20… Я не впевнений, що ми проведемо зустріч у Парижі. Напевно, ні, – сказав президент США.

Раніше в Кремлі заявили, що зустріч президента РФ Володимира Путіна і глави США Дональда Трампа відбудеться 11 листопада в Парижі під час святкування 100-річчя закінчення Першої світової війни.

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До речі, президент України Петро Порошенко також буде у Парижі 11 листопада.

Фото: Дмитрий Смирнов‏/Twitter

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