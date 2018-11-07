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Трамп звільнив генпрокурора Сешнса

Генпрокурор США Джефф Сешнс подав у відставку на прохання президента Дональда Трампа.

Jeff Sessions

Обов’язки генерального прокурора тимчасово виконуватиме керівник апарату Сешнса Меттью Уїтекер, повідомляє Associated Press.

Сам Трамп у Twitter подякував Сешнсу за роботу і написав, що постійна заміна буде оголошена пізніше.

Читайте: Генпрокурор США зізнався, що говорив з послом РФ про Україну

Президент США неодноразово критикував Джеффа Сешнса за рішення передати розслідування втручання Росії у президентські вибори спеціальному прокурору Роберту Мюллеру.

Фото: скрін відео MSNBC

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