Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Білорусі варто задуматися над членством у Альянсі, якщо вона хоче позбутися від тиску Росії.

Таку думку Расмуссен висловив в інтерв’ю Polskie Radio.

Він не сумнівається у тому, що президент Росії Володимир Путін буде і далі тиснути на Білорусь, маючи на увазі прагнення Кремля розмістити там свої військові бази.

Андерс Фог Расмуссен запевнив, що у Білорусі є вихід – це вступ до НАТО і ЄС, які зацікавлені у перспективі її членства.

За його словами, таким чином Білорусь могла б у майбутньому грати дуже важливу роль, оскільки розташована між Європою і Росією.

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Нагадаємо, влітку президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував можливість “приєднання” до Росії, і заявив, що Білорусь “ніколи не стане васалом жодної країни”.

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