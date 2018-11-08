Захід прямо звинуватив Росію в отруєнні Скрипалів, бо злочини Кремля стали дуже відвертими.

До прямих обвинувачень у гібридній загрозі проти Росії в світі вдалися після того, як дії Кремля стали дуже відвертими.

Про це заявив колишній постпред Великої Британії в ООН (2009-2015) Марк Лайл Ґрант і додав:

– Це новий крок із боку Заходу.

Захід перестав уникати прямого обвинувачення Росії після ситуації з отруєнням екс-ГРУшника Сергія Скрипаля та його дочки у Великій Британії. Причетність Росії викрили, виявивши і назвавши імена людей з російської розвідки, які здійснили злочин, пише Інтерфакс-Україна.

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За словами Ґранта, до того, як Росія перейшла червону лінію, політики не вдавалися до прямого обвинувачення інших країн. Причина тому – бажання країн уникнути ескалації. Але відтепер Захід прямо заявляє про докази причетності Кремля до тих чи інших атак.

Як повідомлялося, США запустили механізм введення другого пакету санкцій проти Росії через справу Скрипалів.

Фото: facebook.com/salisburypolice