За результатами проміжних виборів у США два штати очолять американці українського походження.

Американці українського походження стануть губернаторами штатів Колорадо і Іллінойс, повідомляє Голос Америки.

Так, губернатором штату Колорадо став підприємець, філантроп і відкритий представник ЛГБТ-спільноти Джаред Поліс.

Він є членом Демократичної партії. Разом зі своїм чоловіком виховує двох дітей.

Його родичі приїхали e США ще в кінці XX століття з України та Польщі.

У штаті Іллінойс перемогу здобув ще один представник Демократичної партії – мільярдер Джей Роберт Пріцкер.

Він також походить із родини українських емігрантів. В його родині 11 мільярдерів.

– Я походжу з українських євреїв і гордий працювати з місцевою громадою тих, хто пережив Голокост, – заявив Пріцкер.

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Нагадаємо, Дональд Трамп звільнив генпрокурора Сешнса.

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