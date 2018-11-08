За результатами проміжних виборів у США два штати очолять американці українського походження.
Американці українського походження стануть губернаторами штатів Колорадо і Іллінойс, повідомляє Голос Америки.
Так, губернатором штату Колорадо став підприємець, філантроп і відкритий представник ЛГБТ-спільноти Джаред Поліс.
Він є членом Демократичної партії. Разом зі своїм чоловіком виховує двох дітей.
Його родичі приїхали e США ще в кінці XX століття з України та Польщі.
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Tonight, we reaffirm what makes Colorado the amazing state that it is. Here, we dream, we dare, and we do. We embrace big ideas and we work sun-up to sundown to make them realities. We see the highest mountains and we climb them. We face the tough decisions and we solve them.
У штаті Іллінойс перемогу здобув ще один представник Демократичної партії – мільярдер Джей Роберт Пріцкер.
Він також походить із родини українських емігрантів. В його родині 11 мільярдерів.
– Я походжу з українських євреїв і гордий працювати з місцевою громадою тих, хто пережив Голокост, – заявив Пріцкер.
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Фото: Scott Olson/Getty Images
Нагадаємо, Дональд Трамп звільнив генпрокурора Сешнса.
Фото: Jonathan Simcoe/Unsplash