У резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі знайшли сліди плавикової кислоти.

Правоохоронні органи Туреччини знайшли у резиденції генерального консула Саудівської Аравії сліди плавикової кислоти, а також інших хімікатів, які могли використовувати для того, щоб позбутися тіла вбитого журналіста Джамаля Хашогджі, повідомляє Al Jazeera.

Велику кількість слідів кислоти було виявлено в колодязі.

Зразки з колодязя поліцейські змогли взяти ще під час першого відвідування консульської резиденції. Тоді їм було відмовлено в доступі до саду, де знаходиться колодязь.

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Також кислоту виявили в зразках, які взяли з каналізаційної та дренажної систем неподалік від резиденції.

До слова, генеральна прокуратура Стамбула (Туреччина) вважає, що журналіста Джамаля Хашогджі задушили, коли він зайшов в консульство Саудівської Аравії.