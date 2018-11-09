Велика Британія проводить переговори з ЄС щодо введення нових санкцій проти російського ГРУ.

Британія вимагає введення санкцій проти керівників Головного управління Генштабу збройних сил РФ.

Про це повідомляє The Times.

Як пише видання, Британія наголошує на необхідності протягом кількох тижнів заборонити поїздки високопоставлених російських шпигунів та схвалити замороження активів.

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Санкційний список, швидше за все, з’явиться наступного місяця.

До слова, цей список може стати офіційним підтвердженням двох головних підозрюваних Олександра Мишкіна і Анатолія Чепіги.

Наразі в офіційних документах вони згадуються як Олександр Петров та Руслан Баширов.

Раніше Факти ICTV писали, що відомо про підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

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