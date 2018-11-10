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Ми передали записи. Ердоган розповів про вбивць Хашогджі

Влада Туреччини передала США, Франції, Німеччині, Великій Британії і Саудівськії Аравії аудіозаписи вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашогджі.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Інтерфакс-Україна.

– Ми передали записи. Ми передали їх Саудівській Аравії, передали Вашингтону, німцям і французам, а також британцям. Вони знають все (про подробиці вбивства журналіста – Ред.), оскільки вони слухали записані діалоги і все, що є на записах, – говорить він.

Також Ердоган додав, що Саудівська Аравія володіє інформацією про вбивць журналіста. Він стверджує, що вони серед групи з 15 або 18 осіб, які прилетіли до Туреччини напередодні того, що сталося.

– Вбивці журналіста – серед тих 15 чи 18 чоловік, і немає необхідності шукати їх деінде, – підкреслив президент Туреччини.

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Нагадаємо, що Джамаль Хашогджі зник 2 жовтня після візиту у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі. Спочатку Ер-Ріяд заперечував, що диппредставництво має до цього відношення, проте через 18 днів визнав, що журналіста убили під час “бійки”.

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