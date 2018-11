Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на місцеву владу, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, кілька людей вважаються зниклими.

Злива і сильний вітер обрушилися на регіон Перської затоки. Стихія торкнулася міста Петра на півдні Йорданії, який користується популярністю серед туристів.

З Петри й інших міст проводиться евакуація туристів і місцевих жителів. Багато з останніх встановили намети у безпечних районах.

