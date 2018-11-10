У Йорданії сталася повінь через зливові дощі, у результаті чого загинуло 12 осіб.

Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на місцеву владу, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, кілька людей вважаються зниклими.

Злива і сильний вітер обрушилися на регіон Перської затоки. Стихія торкнулася міста Петра на півдні Йорданії, який користується популярністю серед туристів.

З Петри й інших міст проводиться евакуація туристів і місцевих жителів. Багато з останніх встановили намети у безпечних районах.

#Jordan At least 4 people killed in flooding across the kingdom pic.twitter.com/PGntu3KFJE — Guy Elster (@guyelster) 9 ноября 2018 г.

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До речі, наприкінці жовтня російське місто Туапсе “пішло під воду” після сильної зливи. Через повінь місцева влада запровадила режим НС, були евакуйовані жителі.

ВІДЕО: Guy Elster/twitter