У Німеччині Федеральне відомство кримінальної поліції розкрило групу військових бундесвера і бійців спецназу, які планували вбивства політиків.

Злочинці планували зібрати всіх потенційних жертв в одному місці з подальшою їх ліквідацією, повідомляє Focus.

Правоохоронці встановили, що учасники угруповання створили сховища для зброї і палива.

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Серед цілей злочинців були: голова фракції Лівої партії в бундестазі Дітмар Бартч, глава МЗС Хайко Маас, екс-президент Йоахім Гаук.

У злочинному угрупованні перебували близько 200 осіб з неонацистськими поглядами. Всі вони належали до United.

Раніше Факти ICTV писали, що у Німеччині медбрат Нільс Хегель зізнався у вбивстві 100 пацієнтів, яким вводив смертельні дози ліків.

Фото: Tobias Arhelger | Dreamstime.com