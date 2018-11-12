Михайло Єфремов нарвався на критику через своє інтерв’ю, в якому розповів, як для його покоління закінчувалася радянська епоха.

Михайло Єфремов в одному з останніх інтерв’ю розповів, як для нього закінчився “комуністичний морок”. Таке словосполучення підібрав російський актор, коли говорив про час в СРСР, в якому владою було заборонено західний кінематограф, пише НВ.

Саме світове кіно, яке почало тоді з’являтися, за словами Єфремова, допомогло його поколінню спокійно пережити “кінець комунізму”.

Продовжуючи тему, актор заявив, що сучасна Росія зараз переживає не “комуністичний морок, а імперський”:

– Це фантомні болі.

Реакція в Росії та хто став на захист Єфремова

Реакція не змусила себе чекати. Зокрема, член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства при Державній думі РФ Вадим Манукян закликав позбавити Єфремова звання заслуженого артиста Росії.

Також на пропагандистському телеканалі Россия24 вийшов цілий сюжет на цю тему.

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До слова, Єфремов не залишився без підтримки. На його бік стали актриса Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич, сценарист Олександр Невзоров та інші відомі в Росії особистості. Сам актор заявив, що йому “по барабану”, що хтось хоче його позбавити звання заслуженого артиста.

Нагадаємо, раніше Єфремова цькували після інтерв’ю відомому YouTube-журналісту Юрію Дудю. Тоді актор запропонував Кремлю віддати Україні міст до Криму, щоб українці вибачили РФ анексію півострова.