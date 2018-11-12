PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія / Військовий злочинець: у Пермі до стовпа прив'язали опудало Путіна/

Військовий злочинець: у Пермі до стовпа прив’язали опудало Путіна

Манекен, одягнений в тюремну робу і з обличчям Володимира Путіна, невідомі прив’язали до стовпа в Пермі.

11 листопада жителі російської Пермі могли спостерігати незвичну “інсталяцію”, головним героєм якої став президент Росії Володимир Путін.

Невідомі взяли манекен, одягли його в тюремну робу ув’язненого і прив’язали до стовпа. Щоб було зрозуміло, кому адресовано “послання”, опудалу приробили фотографію російського лідера замість обличчя, пише 59.ru. На ній також красувався напис: “Брехун”.

Читайте: Більше ботокса і пластики: Путіна підловили на фокусах із зовнішністю

Крім цього, на грудях “Путіна” був ще один напис – “військовий злочинець Пиня В.В.” Так у Росії молодь принизливо називає свого президента.

Фото: 59.ru

Нагадаємо, в Лондоні невідомі “подякували” Путину за реалізацію Brexit.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

“Імперський морок”: Єфремова хочуть позбавити “заслуженого артиста” за критику РФ
“Вибори” в ОРДЛО: Росія зробила собі ведмежу послугу
Володимир Путін
Більше ботокса і пластики: Путіна підловили на фокусах із зовнішністю
австрія
В Австрії затримано шпигуна РФ, глава МЗС скасувала візит до Москви
Плакат з Путіним
Десант РФ в Британії: у Лондоні розвісили білборди привітань Путіна з Brexit
Намагаються захопити території: ОБСЄ знайшла нові окопи бойовиків на Донбасі
Новий крок Заходу: як світ визнав російську гібридну загрозу
Петро Порошенко
Жодної привабливої ідеї – Порошенко про дезінформацію Кремля
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка