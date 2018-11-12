Манекен, одягнений в тюремну робу і з обличчям Володимира Путіна, невідомі прив’язали до стовпа в Пермі.

11 листопада жителі російської Пермі могли спостерігати незвичну “інсталяцію”, головним героєм якої став президент Росії Володимир Путін.

Невідомі взяли манекен, одягли його в тюремну робу ув’язненого і прив’язали до стовпа. Щоб було зрозуміло, кому адресовано “послання”, опудалу приробили фотографію російського лідера замість обличчя, пише 59.ru. На ній також красувався напис: “Брехун”.

Читайте: Більше ботокса і пластики: Путіна підловили на фокусах із зовнішністю

Крім цього, на грудях “Путіна” був ще один напис – “військовий злочинець Пиня В.В.” Так у Росії молодь принизливо називає свого президента.

Фото: 59.ru

Нагадаємо, в Лондоні невідомі “подякували” Путину за реалізацію Brexit.