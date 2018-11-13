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КНДР приховала від США 13 ракетних баз – знайдені таємні об’єкти

Американським аналітикам вдалося знайти місце розташування в КНДР 13 ракетних баз, які приховав Пхеньян.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією видання, на базах можуть зберігатися ракети, які здатні нести ядерний заряд.

Експерти з Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні повідомили, що всього таких баз може бути 20.

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На їхню думку, влада КНДР збиралися приховати ці об’єкти від міжнародних спостерігачів, які повинні будуть проконтролювати ядерне роззброєння країни, узгоджене в червні на саміті між США і Північною Кореєю.

Нагадаємо, розвідка США отримала дані про те, що КНДР продовжує виробляти нові міжконтинентальні балістичні ракети.

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