PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Текст угоди по Brexit готовий: рішення за урядом Британії/

Текст угоди по Brexit готовий: рішення за урядом Британії

Європейський союз і Велика Британія досягли єдності по Brexit. Підсумкова угода готова.

Угоду по Brexit технічно узгодили, але вона буде направлена на розгляд уряду Британії, пише The Guradian.

Прем’єр-міністр Тереза Мей ініціює екстрене засідання уряду в середу, на якому розглянуть угоду.

Читайте: Другий референдум по Brexit – різка відповідь Мей

На засіданні запустять процес ратифікації, щоб угоду вдалося підписати на саміті Європейської ради в листопаді.

Раніше Факти ICTV писали, що 20 жотвня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Лондона, виступаючи за повторне голосування щодо Brexit. Проте вже через кілька днів  Тереза Мей заявила що у питанні Brexit залишилося вирішити лише проблему з кордоном Ірландії.

Фото: Vaclav Volrab | Dreamstime.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Це був не Швіммер. Поліція спіймала крадія, що виніс ящик пива у Британії
Чорна п’ятниця 2018: де краще купувати онлайн в Україні, США і ЄС
ДТП у Лондоні
ДТП у Лондоні: п’яний водій автобуса зніс зупинку з людьми
Федеріка Могеріні
ЄС не визнає “вибори” на Донбасі – Могеріні
ЄС виділив €50 млн Донбасу – на що підуть гроші
Плакат з Путіним
Десант РФ в Британії: у Лондоні розвісили білборди привітань Путіна з Brexit
Кредит ЄС на €1 млрд: Рада ратифікувала договір
“Вибори на Донбасі”: у ЄС думають над посиленням санкцій проти РФ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка