Європейський союз і Велика Британія досягли єдності по Brexit. Підсумкова угода готова.
Угоду по Brexit технічно узгодили, але вона буде направлена на розгляд уряду Британії, пише The Guradian.
Прем’єр-міністр Тереза Мей ініціює екстрене засідання уряду в середу, на якому розглянуть угоду.
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На засіданні запустять процес ратифікації, щоб угоду вдалося підписати на саміті Європейської ради в листопаді.
Раніше Факти ICTV писали, що 20 жотвня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Лондона, виступаючи за повторне голосування щодо Brexit. Проте вже через кілька днів Тереза Мей заявила що у питанні Brexit залишилося вирішити лише проблему з кордоном Ірландії.
Фото: Vaclav Volrab | Dreamstime.com
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