Американський телеканал CNN подав до суду на президента США Дональда Трампа, оскільки головного кореспондента каналу позбавили прес-акредитації у Білому домі.

Через те, що кореспондента Джима Акоста з CNN позбавили прес-акредитації у Білому домі, телеканал вирішив подати до суду на президента США Дональда Трампа та кількох членів його адміністрації, повідомляє прес-служба CNN.

За словами телеканалу, скасуванням акредитації адміністрація президента порушила дві поправки до американської Конституції.

Крім Трампа у позові вказані:

керівник адміністрації Джон Келлі;

прес-секретар Сара Сандерс;

директор Секретної служби Джозеф Кленсі;

заступник директора з комунікацій Білл Шайн.

CNN вимагає негайно відновити акредитацію Акости і пускати його в Білий дім.

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До слова, одна з активісток Femen у Парижі спробувала пробратися до кортежу президента США Дональда Трампа.