Американський телеканал CNN подав до суду на президента США Дональда Трампа, оскільки головного кореспондента каналу позбавили прес-акредитації у Білому домі.
Через те, що кореспондента Джима Акоста з CNN позбавили прес-акредитації у Білому домі, телеканал вирішив подати до суду на президента США Дональда Трампа та кількох членів його адміністрації, повідомляє прес-служба CNN.
За словами телеканалу, скасуванням акредитації адміністрація президента порушила дві поправки до американської Конституції.
Крім Трампа у позові вказані:
- керівник адміністрації Джон Келлі;
- прес-секретар Сара Сандерс;
- директор Секретної служби Джозеф Кленсі;
- заступник директора з комунікацій Білл Шайн.
CNN вимагає негайно відновити акредитацію Акости і пускати його в Білий дім.
Читайте: Дощ – це несерйозно: армія Франції тролить Трампа
До слова, одна з активісток Femen у Парижі спробувала пробратися до кортежу президента США Дональда Трампа.