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Факты / Мир / Не хотим зависеть от США - Макрон о создании армии Европы/

Не хочемо залежати від США – Макрон про створення армії Європи

Європі необхідно створити власну армію для того, щоб бути в змозі самостійно вирішувати проблеми, пов’язані з безпекою у регіоні.

Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що створення армії Європи допоможе не залежати від США у вирішенні питань, пов’язаних з безпекою в європейському регіоні, повідомляє TF1.

– США – наш історичний союзник, і так буде й далі. Але бути союзником – це не означає бути васалом. Ми не повинні бути залежними від них, – сказав Макрон.

За його словами, якщо сьогодні в європейському регіоні виникають проблеми у сфері безпеки, то найчастіше звертаються за допомогою до США. Така залежність не несе нічого хорошого.

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Президент Франції пояснив, що Європі потрібно бути військово незалежною, аби самостійно справлятися з кіберзагрозами, загрозами на землі, морі та в повітрі.

Однак це не означає, що потрібно припиняти співпрацю з США у військовій сфері.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити армію Європи.

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