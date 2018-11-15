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Оксфордський словник назвав слово 2018 року

Прикметник токсичний став словом 2018 року за версією Оксфордського словника.

оксфордський словник

Словом 2018 року за версією Оксфордського словника став прикметник токсичний.

За рік це слово вживали як в прямому, так і в переносному сенсі.

Кількість переглядів сторінки зі словом токсичний збільшилась на 45%.

Читайте: Не біткоін: назване головне слово 2017 року

До слова, третє місце у пошукових запитах займає словосполучення токсична речовина.

Це пов’язують з отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів в Солсбері.

Фото: Bahadir Yeniceri/Dreamstime.com

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