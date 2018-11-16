Головні підозрювані в отруєнні Сергія Скрипаля – Анатолій Чепіга (Боширов) і Олександр Мішкін (Петров) – отримали ділові візи до Великої Британії, не маючи там бізнесу, завдяки втручанню ФСБ, яка шантажувала співробітника британського візового центру TLSсontact.

Колишній співробітник британського візового центру TLSсontact під вигаданим ім’ям Вадим Митрофанов розповів, що ФСБ РФ намагалася його завербувати шляхом погроз і шантажу, щоб відправити в країну пару чоловік, йдеться у розслідуванні The Insider і Bellingcat.

За його словами, це було у березні 2016 року, а через кілька місяців Петров і Боширов вперше опинилися у Великій Британії.

Митрофанов стверджує, що змушений був підписати угоду про співпрацю, бо його родині погрожували, але намагався надавати ФСБ мінімум інформації.

На початку 2017 року Митрофанову вдалося вивезти сім’ю за кордон і звернутися за притулком у США, але його свідчення американські спецслужби чи то не передали британським колегам, чи то британці не поставилися до них з належною увагою.

Читайте: Отруєння Скрипаля: Новачок міг вбити 4 тис. осіб – The Times

Нагадаємо, Руслан Боширов і Олександр Петров – головні підозрювані в отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль у Великій Британії.

Нещодавно в МЗС заявили, що Велика Британія найближчим часом покінчить з мережею агентів ГРУ Росії на своїй території.

Фото: ІС