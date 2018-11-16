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Північна Корея випробувала нову зброю

Північна Корея провела випробування нової тактичної зброї.

північна корея

У Північній Кореї здійснили випробування нової високотехнологічної тактичної зброї. Про це повідомляє видання Yonhap.

Випробування пройшли успішно.

Читайте: Північна Корея секретно працює над створенням біологічної зброї

Докладної інформації про характеристики цієї зброї наразі немає.

Ця розробка має збільшити бойову міць армії КНДР.

До слова, проведені випробування нової зброї були першими з 2017 року.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Північна Корея може відновити розробку ядерної зброї.

Фото: Birgit Schmidt/Dreamstime.com

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