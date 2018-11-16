Північна Корея провела випробування нової тактичної зброї.
У Північній Кореї здійснили випробування нової високотехнологічної тактичної зброї. Про це повідомляє видання Yonhap.
Випробування пройшли успішно.
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Докладної інформації про характеристики цієї зброї наразі немає.
Ця розробка має збільшити бойову міць армії КНДР.
До слова, проведені випробування нової зброї були першими з 2017 року.
Раніше Факти ICTV писали про те, що Північна Корея може відновити розробку ядерної зброї.
Фото: Birgit Schmidt/Dreamstime.com
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