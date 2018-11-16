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Відставка Терези Мей: у Великій Британії зібрали достатньо голосів – ЗМІ

Члени консервативної партії Великої Британії зібрали достатню кількість голосів для того, щоб ініціювати процедуру відставки прем’єр-міністра Терези Мей.

Тереза Мей

Члени консервативної партії Великої Британії зібрали 48 листів щодо недовіри прем’єр-міністру Терезі Мей, чого достатньо для початку процедури її відставки, повідомляє Sky News.

Питання щодо недовіри до Мей планують підняти вже 20 листопада.

Член парламенту Генрі Сміт заявив, що передав вотум недовіри прем’єр-міністру.

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Наразі для процедури відставки прем’єр-міністра у Великій Британії достатньо, аби 15% Консервативної партії у парламенті відправили голові комітету лист, в якому йдеться про втрату довіри до прем’єра.

За інформацією джерела видання, проведення голосування щодо вотуму недовіри до Мей може відбутися найближчим часом.

До слова, ЄС і Велика Британія технічно погодили договір щодо Brexit і тепер рішення має розглянути британський уряд.

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