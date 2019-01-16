США почне вихід з Договору про ракети середньої і меншої дальності 2 лютого 2019 року.

Процес виходу США з Договору про ракети середньої і меншої дальності розпочнеться 2 лютого, повідомила заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон, передає Reuters.

За її словами, переговори РФ і США в Женеві не допомогли вирішити ситуацію.

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Весь процес виходу з ракетного договору складе півроку.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний в 1987 році генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Він забороняє США і Росії зберігати, використовувати і випробовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 500 до 5500 км.

У жовтні Дональд Трамп підтвердив наміри США вийти з ракетного договору.

Раніше Факти ICTV писали, що під час засідання Генасамблеї ООН 21 грудня Росії не вдалося зібрати простої більшості голосів для прийняття проекту резолюції про збереження Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД).

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