Американські сенатори виступили проти рішення адміністрації президента Дональда Трампа про зняття санкцій із трьох російських компаній, повязаних з Олегом Дерипаскою, і ухвалили відповідну резолюцію.

Зокрема, 57 сенаторів були за, 42 – проти, повідомляє видання The Hill.

– Сенат проголосував за те, щоб затвердити законодавчу ініціативу, що блокує план президента Трампа скасувати санкції проти трьох російських компаній, – йдеться у повідомленні.

Таким чином, проти ініціативи Трампа виступили не тільки демократи, але й республіканці.

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Раніше Мінфін США виступив з ініціативою скасувати санкції, запроваджені у квітні 2018 року проти компаній EN+, Русал і ЄвроСібЕнерго, які пов’язують з російським олігархом Олегом Дерипаскою, наближеним до Володимира Путіна.

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