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Велика Британія може відкласти Brexit – ЗМІ

У парламенті Великої Британії готують законопроект, яким відкладається вихід країни з Євросоюзу.

Велика Британія може відкласти Brexit – ЗМІ

Через невдале голосування за вихід Великої Британії з ЄС, в парламенті країни готують законопроект про затримку Brexit, повідомляє The Straits Times.

Інформація про подібне рішення з’явилася серед лідерів ділових кіл. Про це їм нібито повідомили міністри уряду Великої Британії.

Наразі готується клопотання, яке повинно обмежити введення в дію статті 50. Саме нею регламентується вихід Великої Британії зі складу Європейського союзу.

Читайте: Brexit: угоду про вихід Британії з ЄС провалено

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в ЄС не проводитимуть нові переговори щодо Brexit.

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