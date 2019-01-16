Шатдаун у США призвів до того, що військовим США вперше в історії не виплатять зарплату.

Командувач Берегової охорони США адмірал Карл Шульц заявив, що через шатдаун деякі військовослужбовці не отримали зарплату, повідомляє ТАСС.

За його словами, подібний випадок є безпрецедентним в історії країни.

– Наскільки мені відомо, вперше в історії нашої нації службовцям ЗС США не була виплачена зарплата під час припинення бюджетного фінансування, – повідомив Шульц.

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Він додав, що розуміє занепокоєння військових і тому ведеться співпраця з різними організаціями, які можуть допомогти нужденним військовослужбовцям.

До слова, шатдаун у США призвів до проблем в роботі аеропорту Хартсфілд-Джексона.