Шатдаун у США призвів до того, що військовим США вперше в історії не виплатять зарплату.
Командувач Берегової охорони США адмірал Карл Шульц заявив, що через шатдаун деякі військовослужбовці не отримали зарплату, повідомляє ТАСС.
За його словами, подібний випадок є безпрецедентним в історії країни.
– Наскільки мені відомо, вперше в історії нашої нації службовцям ЗС США не була виплачена зарплата під час припинення бюджетного фінансування, – повідомив Шульц.
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Він додав, що розуміє занепокоєння військових і тому ведеться співпраця з різними організаціями, які можуть допомогти нужденним військовослужбовцям.
До слова, шатдаун у США призвів до проблем в роботі аеропорту Хартсфілд-Джексона.
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