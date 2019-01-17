У соцмережі Facebook видалили 512 російських сторінок, акаунтів і груп, які писали про Україну.
Facebook видалив 512 російських акаунтів, сторінок і груп, які скоординовано поширювали недостовірну інформацію про Україну в Facebook та Instadram.
Про це соцмережа написала на своєму сайті.
За словами компанії, дві операції проводилися з Росії.
Одна з них була активна в кількох країнах, а інша специфічна для України.
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Особи, які створювали ці акаунти, представлялись українцями.
Вони поширювали інформацію про протести, НАТО, стан охорони здоров’я в школах.
У Facebook визначили технічне співпадіння з діяльністю, яка походила з Росії перед проміжним виборами у США.
З видалених сторінок та акаунтів було витрачено $135 тис. на рекламу.
Раніше Факти ICTV писали про фейки російської пропаганди про Україну.
Фото: Facebook