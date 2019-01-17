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Facebook видалив російські групи через фейки про Україну

У соцмережі Facebook видалили 512 російських сторінок, акаунтів і груп, які писали про Україну.

Facebook видалив російські групи через фейки про Україну

Facebook видалив 512 російських акаунтів, сторінок і груп, які скоординовано поширювали недостовірну інформацію про Україну в Facebook та Instadram.

Про це соцмережа написала на своєму сайті.

За словами компанії, дві операції проводилися з Росії.

Одна з них була активна в кількох країнах, а інша специфічна для України.

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Особи, які створювали ці акаунти, представлялись українцями.

Вони поширювали інформацію про протести, НАТО, стан охорони здоров’я в школах.

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Facebook видалив російські групи через фейки про Україну / 9 фотографий

У Facebook визначили технічне співпадіння з діяльністю, яка походила з Росії перед проміжним виборами у США.

З видалених сторінок та акаунтів було витрачено $135 тис. на рекламу.

Раніше Факти ICTV писали про фейки російської пропаганди про Україну.

Фото: Facebook

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