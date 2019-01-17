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У США заарештували чоловіка, який готувався напасти на Білий дім

У штаті Джорджія (США) спецслужби заарештували чоловіка, який готувався напасти на Білий дім.

Білий дім

У штаті Джорджія (США) був заарештований 21-річний чоловік, якого підозрюють у підготовці нападу на Білий дім, повідомляє CNN.

Для нападу Хашер Джалал Тахеб планував використовувати саморобну вибухівку і бронебійні ракети.

Чоловік планував зробити дірку в стіні за допомогою гранатомета АТ4 і продовжити атаку з напівавтоматичними гвинтівками.

Крім того, Тахеб хотів пронести з собою рюкзак з саморобною бомбою і підірвати його у Білому домі.

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Атаку чоловік планував здійснити разом двома спільниками, які виявилися агентами ФБР під прикриттям. Завдяки їхнім зусиллям вдалося затримати підозрюваного.

До слова, у США водій Uber зізнався в тому, що скоїв шість вбивств.

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