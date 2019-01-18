Слідство стверджувало, що не знайшло слідів вибухівки в будинку в Магнітогорську.

Терористична організація Ісламська держава заявила, що вибух у житловому будинку в Магнітогорську було організовано і виконано їхніми джихадистами.

Як пише організація Site Intelligence Group, яка стежить за активністю бойовиків у мережі, ІД взяла відповідальність за вибух, написавши про це в газеті ісламістів Al-Naba.

У відтвореному тексті на Тelegram-каналі, пов’язаному з бойовиками, йдеться, що джихадисти заклали вибуховий пристрій між 7 і 10 поверхами. Терористи пояснюють своє мовчання з цього приводу небажанням видавати виконавців.

Читайте: Новий вибух газу у дев’ятиповерхівці у РФ: є жертви, під завалами люди

Крім цього, ІД взяла також відповідальність за вибух у російській маршрутці, жертвами якого стали 3 людини.

Нагадаємо, 31 грудня минулого року в результаті вибуху у Магнітогорську обвалився під’їзд багатоповерхівки. Загинули 39 осіб, серед яких 6 дітей.

Основна версія трагедії – вибух побутового газу.