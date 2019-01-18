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Санкції проти Дерипаски: Палата представників США ухвалила резолюцію

Ухвалена резолюція проти Дерипаски мала суто символічний характер.

Санкції проти Дерипаски: Палата представників США ухвалила резолюцію

Палата представників Конгресу США у своїй резолюції, яка мала суто символічний характер, закликала зупинити процес зняття санкцій з компаній, які помічені у зв’язках із російським олігархом Олегом Дерипаскою.

За збереження санкцій було віддано 362 голоси проти 53. Проте, резолюція нічого не вирішує, бо напередодні Сенат та інша палата Конгресу відхилили аналогічний документ, пише Радіо Свобода.

Палата представників назвала Дерипаску “ворогом” та повідомила про розслідування, яке відбувається стосовно нього.

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Відзначимо, що за символічну резолюцію віддали голоси не тільки демократи, але й багато республіканців.

Як відомо, в грудні 2018 року Міністерство фінансів США повідомило, що протягом місяця зніме санкції з компаній, пов’язаних з Дерипаскою.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти 18 осіб і чотирьох компаній РФ.

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