У Нью-Йорку та Вашингтоні (США) пройшов один з найбільших протестних рухів – Жіночий марш, який виник під час президентства Дональда Трампа.
На марш зібралися не лише жінки, а й діти та чоловіки, пише Daily Mail.
Протестний рух зібрав близько 10 тис. учасників, які виступають проти патріархії та авторитаризму. За словами протестувальників, самі ці якості уособлює президент США Дональд Трамп.
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Крім того, учасники руху закликали з повагою ставитися до прав жінок.
Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трамп хоче повернутися до розгляду питання про вихід країни з НАТО.
Фото: Janvi Sai
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