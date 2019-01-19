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Найбільший протестний рух: у США пройшов Жіночий марш

У Нью-Йорку та Вашингтоні (США) пройшов один з найбільших протестних рухів – Жіночий марш, який виник під час президентства Дональда Трампа.

Найбільший протестний рух: у США пройшов Жіночий марш

На марш зібралися не лише жінки, а й діти та чоловіки, пише Daily Mail.

Протестний рух зібрав близько 10 тис. учасників, які виступають проти патріархії та авторитаризму. За словами протестувальників, самі ці якості уособлює президент США Дональд Трамп.

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Крім того, учасники руху закликали з повагою ставитися до прав жінок.

Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трамп хоче повернутися до розгляду питання про вихід країни з НАТО.

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