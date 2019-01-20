Папа Римський Франциск презентував сайт для молитв і активував на ньому свій профіль.

Папа Римський Франциск презентував сайт Click To Pray під час зустрічі з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані.

Про це повідомляє Vatican News.

Понтифік активував у додатку свій профіль і закликав усіх завантажувати його.

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Додаток Клікни і Молись має три секції. Це Молися з Папою, Молися щодня та Молися в мережі, де користувачі можуть молитися один за одного.

Папа Римський додав, що на Click To Pray публікуватиме свої прохання про молитву за місію церкви.

Раніше Факти ICTV писали про те, як Папа Римський взяв участь у виступі кубинського цирку.

Фото: Vatican News