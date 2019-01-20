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Пожежа в Куршевелі: українців серед постраждалих немає

Громадян України немає серед постраждалих внаслідок пожежі на гірськолижному курорті Куршевель.

Пожежа в Куршевелі: українців серед постраждалих немає

Постраждалих українців внаслідок пожежі на гірськолижному курорті Куршевель немає.

Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, пише УНН.

За попередньою інформацією кризового центру при місцевому відділені поліції, громадян України серед постраждалих не було.

Читайте: Вибухи і пожежа в університеті Ліона, є постраждалі

Нагадаємо, на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах сталася пожежа. Постраждало 22 людини, двоє загинуло.

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