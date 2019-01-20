Громадян України немає серед постраждалих внаслідок пожежі на гірськолижному курорті Куршевель.
Постраждалих українців внаслідок пожежі на гірськолижному курорті Куршевель немає.
Про це повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, пише УНН.
За попередньою інформацією кризового центру при місцевому відділені поліції, громадян України серед постраждалих не було.
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Нагадаємо, на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах сталася пожежа. Постраждало 22 людини, двоє загинуло.
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