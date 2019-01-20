Під час протестів у Греції внаслідок зіткнень постраждали 10 поліцейських.
У Греції під час протестів проти перейменування Македонії внаслідок сутичок постраждали 10 поліцейських.
Про це повідомляє Protothema.
Протестувальники кидають у поліцію каміння, фаєри та обливають фарбою.
Один з демонстрантів напав на поліцейських з палицею.
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У відповідь на дії протестувальників правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Інформації про кількість потерпілих серед мітингувальників поки немає.
Раніше Факти ICTV писали про те, що рух жовтих жилетів у Франції знищив близько 60% радарів, які контролювали дотримання швидкості на дорогах.
Фото: Protothema
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