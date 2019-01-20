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Протести у Греції: постраждали 10 поліцейських

Під час протестів у Греції внаслідок зіткнень постраждали 10 поліцейських.

Протести у Греції: постраждали 10 поліцейських

У Греції під час протестів проти перейменування Македонії внаслідок сутичок постраждали 10 поліцейських.

Про це повідомляє Protothema.

Протестувальники кидають у поліцію каміння, фаєри та обливають фарбою.

Один з демонстрантів напав на поліцейських з палицею.

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У відповідь на дії протестувальників правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Інформації про кількість потерпілих серед мітингувальників поки немає.

Раніше Факти ICTV писали про те, що рух жовтих жилетів у Франції знищив близько 60% радарів, які контролювали дотримання швидкості на дорогах.

Фото: Protothema

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