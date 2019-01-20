Наприкінці 2019 року на Росію чекає декілька хвиль протесту. Це стане початком повалення режиму Володимира Путіна.

Кінець 2019 – початок 2020 років стануть початком кінця для президента Росії, оскільки країну охоплять масові громадські протести.

Про це заявив російський аналітик, професор Московського державного інституту міжнародних відносин Валерій Соловей в ефірі програми Студія Захід з Антоном Борковським на телеканалі Еспресо.TV.

Звичайний для Росії підхід – силовий сценарій – зможе придушити тільки першу хвилю. Але на цьому все не закінчиться.

– Я переконаний, що коли у Росії почнеться політична криза – зараз вона знаходиться у латентній, прихованій фазі – це буде тривала криза, яка триватиме два-три роки.

Розвиватися цей процес буде не лінійно – то сплески, то спади чергуватимуться.

– Але результат буде один: це перезаснування Росії як держави, тобто створення нової Російської республіки, – каже Соловей.

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До речі, раніше експерти висловлювали думку, що у 2019 президенту РФ Володимиру Путіну доведеться шукати для країни шлях назад в Європу, а зробити це можна тільки через мир з Україною.