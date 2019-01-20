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Це його “поховає”. Що призведе до повалення режиму Путіна

Наприкінці 2019 року на Росію чекає декілька хвиль протесту. Це стане початком повалення режиму Володимира Путіна.

Це його “поховає”. Що призведе до повалення режиму Путіна

Кінець 2019 – початок 2020 років стануть початком кінця для президента Росії, оскільки країну охоплять масові громадські протести.

Про це заявив російський аналітик, професор Московського державного інституту міжнародних відносин Валерій Соловей в ефірі програми Студія Захід з Антоном Борковським на телеканалі Еспресо.TV.

Звичайний для Росії підхід – силовий сценарій – зможе придушити тільки першу хвилю. Але на цьому все не закінчиться.

– Я переконаний, що коли у Росії почнеться політична криза – зараз вона знаходиться у латентній, прихованій фазі – це буде тривала криза, яка триватиме два-три роки.

Розвиватися цей процес буде не лінійно – то сплески, то спади чергуватимуться.

– Але результат буде один: це перезаснування Росії як держави, тобто створення нової Російської республіки, – каже Соловей.

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До речі, раніше експерти висловлювали думку, що у  2019 президенту РФ Володимиру Путіну доведеться шукати для країни шлях назад в Європу, а зробити це можна тільки через мир з Україною.

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