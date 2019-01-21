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Факты / Мир / 26 миллиардеров владеют состоянием половины населения Земли - доклад/

26 мільярдерів володіють статками половини населення Землі – доповідь

Статки 26 мільярдерів у світі дорівнюють статкам 3,8 млрд найбідніших осіб на Землі.

Джефф Безос

Кількість мільярдерів у світі виросла до 2 208 осіб, а статки 26 з них дорівнюють статкам 3,8 млрд найбідніших осіб на Землі, йдеться у доповіді організації Oxfam.

За останній рік вони заробили $900 млрд, що є рекордним за всю історію.

У найбагатшої людини на планеті Джеффа Безоса приблизно $112 млрд, й 1% від них дорівнює бюджету охорони здоров’я Ефіопії.

Читайте: Японський мільярдер побив рекорд у Twitter

У дослідженні також з’ясували, що близько 3,4 мільярдів людей живуть менш ніж на $5,5 в день.

До слова, глава Facebook Марк Цукерберг зайняв перше місце серед мільярдерів-невдах у 2018 році.

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