Статки 26 мільярдерів у світі дорівнюють статкам 3,8 млрд найбідніших осіб на Землі.
Кількість мільярдерів у світі виросла до 2 208 осіб, а статки 26 з них дорівнюють статкам 3,8 млрд найбідніших осіб на Землі, йдеться у доповіді організації Oxfam.
За останній рік вони заробили $900 млрд, що є рекордним за всю історію.
У найбагатшої людини на планеті Джеффа Безоса приблизно $112 млрд, й 1% від них дорівнює бюджету охорони здоров’я Ефіопії.
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У дослідженні також з’ясували, що близько 3,4 мільярдів людей живуть менш ніж на $5,5 в день.
До слова, глава Facebook Марк Цукерберг зайняв перше місце серед мільярдерів-невдах у 2018 році.
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