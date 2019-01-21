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Кораблі РФ почали стеження за американськими есмінцями в Балтійському морі

У Балтійському морі два російські корвети почали супроводжувати два есмінці США.

Кораблі РФ почали стеження за американськими есмінцями в Балтійському морі

У Балтійському морі російськими корветами Бойкий та Сообразітєльний почався супровід двох есмінців США з ракетною зброєю, повідомляє Інтерфакс.

Американські есмінці Грейвлі та Портер взяли на супровід у південній частині акваторії Балтійського моря.

Наразі російські кораблі здійснюють спостереження за діями військових кораблів США.

Читайте: НАТО відправляє у Чорне море групу військових кораблів

До слова, 9 січня у Чорне море зайшов російський ракетний протичовновий есмінець Сєвєроморськ.

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