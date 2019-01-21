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Тереза Мей підготувала “план Б” щодо Brexit – ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може внести поправки у Белфастську угоду.

Тереза Мей підготувала “план Б” щодо Brexit – ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей розмірковує щодо “плану Б” щодо Brexit, який включає в себе внесення поправок у Белфастську угоду, повідомляє The Daily Telegraph.

Поправки мають стосуватися угоди щодо політичного врегулювання конфлікту у Північній Ірландії.

Проте Мей має намір запевнити жителів Ірландії в тому, що після виходу Великої Британії з ЄС з островом не буде жорсткого кордону.

Читайте: ЄС не проводитиме нові переговори щодо Brexit – Макрон

До слова, в Євросоюзі можуть погодитися перенести дати виходу Великої Британії на кілька місяців.

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