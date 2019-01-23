Спочатку яблуком розбрату став газ, згодом нафта. Історія не нова, Лукашенко з Путіним періодично влаштовують такі війни. Але ця, схоже, зайшла надто далеко. Більше не брати, заявив Лукашенко.

Подібним тоном Лукашенко заговорив після того, як Москва обрізала Мінську вигідні умови продажу нафти.

Справа в тому, що Лукашенко отримує чорне золото від Путіна за безмитною схемою, а от далі експортує нафтопродукти вже з митом і заробляє на різниці. Але тепер Москва вирішила за наступні 6 років знизити вивізний податок з 30% до 0 для усіх імпортерів. Через скасування ексклюзивних умов Білорусь може втратити від 8 до 12 мільярдів доларів.

Мінськ наполягає на компенсаціях. Лукашенко та Путін лише за останній тиждень перед Новим роком зустрічались двічі, але так і не домовились. У Кремлі вважають, що бацька економічних преференцій не заслужив.



Увесь сир-бор розгорівся через те, що за чергові фінансові вливання Москва забажала від Мінська більшої інтеграції в рамках Союзної Держави Росії і Білорусі, яка передбачає єдину валюту, спільну кредитно-фінансову, митну, економічну та міграційну політику. Цікаво, що Союз Мінська і Москви формально існує з кінця 90-х років, але повноцінно не функціонує. У Білорусі охрестили пропозицію Росії – Гроші в обмін на суверенітет.

Але чому Кремль вирішив вкоротити і без того короткий поводок, на якому тримає Білорусь? Тому що Мінськ поступово видряпується із цупких рук Кремля, кажуть політологи.

Простіше кажучи, Москві важливо ні на йоту не втратити важелі економічно-політичного впливу на Мінськ.

І цікаво, що цим аргументом Лукашенко може грати не лише з Кремлем, але і з Білим Домом.

Путін тим часом вже схвалив військову доктрину Союзної Держави, а прем’єр-міністр Медвєдєв організував робочу групу з інтеграції Росії та Білорусі і заявив про можливість переходу на єдину валюту, російський рубль, єдину митну службу, суд та рахункову палату.

Лукашенко теж кладе свої аргументи на шальки терезів. Зняв обмеження на кількість американських дипломатів у Мінську, відмовився від розміщення російської військової бази, доручив уряду організувати альтернативні поставки нафти через балтійські порти і вперше за останні роки несподівано виступив білоруською мовою.

Невже розвертається на Захід? Чи блефує, щоб торгуватись з Москвою?

Але справа в тому, що справжня демократизація країни – це політичне самогубство Лукашенка. Але об’єднання з Росією – це теж фактично політична смерть Лукашенка. І шанс для Путіна.

Президент Росії може стати главою нового союзного утворення і офіційно зберегти владу вже над двома державами після закінчення четвертого президентського терміну, припускають західні видання.

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Лукашенко дійсно розгублений. То недвозначно натякає на те, що Росія хоче анексувати по-хитрому Білорусь, то сам намагається припинити ці розмови. То публічно свариться з Путіним, то показово задобрює його картоплею з власного городу.

Окрім бульби, бацька подарував Путіну ще і сало. Дехто побачив у цьому тролінг з боку Лукашенка і натяк на те, що їхнім стосункам недалеко до українсько-російських.

Чи змусить Путін Лукашенка продати білоруський суверенітет за діжку нафти? Питання відкрите. Але настрої білорусів не на користь Москви, кажуть соціологи.

У Росії тим часом вже почалась інформаційна війна проти Лукашенка. Федеральні канали знімають фільми про бацьку-зрадника і його оточення, яке має маєтки на Заході і навіть європейське громадянство. А пропагандистські телеграм-канали пишуть про гаманці білоруського президента в офшорних зонах.

З цієї історії випливає одне: Москва більше не хоче економічно підтримувати Мінськ у таких масштабах, як раніше. І жадає зберегти лояльність Лукашенка, але за набагато менші гроші.

Нагадаємо, як раніше Олександр Лукашенко заінтригував привітанням Володимира Путіна.