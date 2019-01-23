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Суверенітет в обмін на нафту: чи втримає Лукашенко незалежність від Москви

Спочатку яблуком розбрату став газ, згодом нафта. Історія не нова, Лукашенко з Путіним періодично влаштовують такі війни. Але ця, схоже, зайшла надто далеко. Більше не брати, заявив Лукашенко.

Суверенітет в обмін на нафту: чи втримає Лукашенко незалежність від Москви

Подібним тоном Лукашенко заговорив після того, як Москва обрізала Мінську вигідні умови продажу нафти.

Справа в тому, що Лукашенко отримує чорне золото від Путіна за безмитною схемою, а от далі експортує нафтопродукти вже з митом і заробляє на різниці. Але тепер Москва вирішила за наступні 6 років знизити вивізний податок з 30% до 0 для усіх імпортерів. Через скасування ексклюзивних умов Білорусь може втратити від 8 до 12 мільярдів доларів.

Мінськ наполягає на компенсаціях. Лукашенко та Путін лише за останній тиждень перед Новим роком зустрічались двічі, але так і не домовились. У Кремлі вважають, що бацька економічних преференцій не заслужив.

Увесь сир-бор розгорівся через те, що за чергові фінансові вливання Москва забажала від Мінська більшої інтеграції в рамках Союзної Держави Росії і Білорусі, яка передбачає єдину валюту, спільну кредитно-фінансову, митну, економічну та міграційну політику. Цікаво, що Союз Мінська і Москви формально існує з кінця 90-х років, але повноцінно не функціонує. У Білорусі охрестили пропозицію Росії – Гроші в обмін на суверенітет.

Але чому Кремль вирішив вкоротити і без того короткий поводок, на якому тримає Білорусь? Тому що Мінськ поступово видряпується із цупких рук Кремля, кажуть політологи.

Простіше кажучи, Москві важливо ні на йоту не втратити важелі економічно-політичного впливу на Мінськ.

І цікаво, що цим аргументом Лукашенко може грати не лише з Кремлем, але і з Білим Домом.

Путін тим часом вже схвалив військову доктрину Союзної Держави, а прем’єр-міністр Медвєдєв організував робочу групу з інтеграції Росії та Білорусі і заявив про можливість переходу на єдину валюту, російський рубль, єдину митну службу, суд та рахункову палату.

Лукашенко теж кладе свої аргументи на шальки терезів. Зняв обмеження на кількість американських дипломатів у Мінську, відмовився від розміщення російської військової бази, доручив уряду організувати альтернативні поставки нафти через балтійські порти і вперше за останні роки несподівано виступив білоруською мовою.

Невже розвертається на Захід? Чи блефує, щоб торгуватись з Москвою?

Але справа в тому, що справжня демократизація країни – це політичне самогубство Лукашенка. Але об’єднання з Росією – це теж фактично політична смерть Лукашенка. І шанс для Путіна.

Президент Росії може стати главою нового союзного утворення і офіційно зберегти владу вже над двома державами після закінчення четвертого президентського терміну, припускають західні видання.

ЧитайтеНіхто нікого не нахилить: Лукашенко про об’єднання з РФ

Лукашенко дійсно розгублений. То недвозначно натякає на те, що Росія хоче анексувати по-хитрому Білорусь, то сам намагається припинити ці розмови. То публічно свариться з Путіним, то показово задобрює його картоплею з власного городу.

Окрім бульби, бацька подарував Путіну ще і сало. Дехто побачив у цьому тролінг з боку Лукашенка і натяк на те, що їхнім стосункам недалеко до українсько-російських.

Чи змусить Путін Лукашенка продати білоруський суверенітет за діжку нафти? Питання відкрите. Але настрої білорусів не на користь Москви, кажуть соціологи.

У Росії тим часом вже почалась інформаційна війна проти Лукашенка. Федеральні канали знімають фільми про бацьку-зрадника і його оточення, яке має маєтки на Заході і навіть європейське громадянство.  А пропагандистські телеграм-канали пишуть про гаманці білоруського президента в офшорних зонах.

З цієї історії випливає одне: Москва більше не хоче економічно підтримувати Мінськ у таких масштабах, як раніше. І жадає зберегти лояльність Лукашенка, але за набагато менші гроші.

Нагадаємо, як раніше Олександр Лукашенко заінтригував привітанням Володимира Путіна.

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