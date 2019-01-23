У Палаті представників США підтримали закон, який має завадити американському президенту Дональду Трампу вивести країну з НАТО.

У Палаті представників США вирішили ухвалити закон, який стає на заваді планів американського президента Дональда Трампа вивести країну з НАТО, повідомляє CNN.

Голова міжнародного комітету Палати представників Еліот Енжел заявив, що США надсилають неприємні сигнали Альянсу та розглядають його як тягар.

– Знаєте, що стане тягарем для мене? Тягарем стало б те, що США намагалися проводити зовнішню політику без союзників, без 28 країн, які поділяють наші цінності і борються поряд з американськими військовими, – підсумував Енжел.

Читайте: У США перевіряють українців, які відвідали інавгурацію Трампа – NYT

Законопроект отримав підтримку обох партій, чим показав, що Америка хоче залишитися членом НАТО.

Новий закон також забороняє використовувати державні кошти для того, аби вивести США з Альянсу.

Аби документ вступив в дію, його також мають підтримати дві палати Конгресу та підписати президент.

До слова, раніше у ЗМІ повідомили про те, що президент США Дональд Трамп повернувся до розгляду ідеї щодо виводу США з НАТО.