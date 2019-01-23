Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що Європа не дозволить РФ встановлювати свої правила у світі.

– Кремль часом говорить про необхідність встановити новий порядок та правила. Ні, у нас вже є порядок, і він хороший, – заявила міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйєн на форумі у Давосі, передає Укрінформ.

Вона зазначила, що в інтересах Європи змусити Росію грати за правилами.

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– Росія не поважає слабкість. Не треба впадати в оману і намагатися бути милими. Ми повинні нарощувати власну силу, показувати стійкість в питаннях цінностей, в іншому випадку Росія ніколи не буде вас поважати, – додала Ляйєн.

Раніше Факти ICTV писали, що Рада ЄС ухвалила рішення ввести санкції проти кількох осіб за використання хімічної зброї.

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