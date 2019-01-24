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Факты / Мир / Часы судного дня остановили за 2 минуты до катастрофы/

Годинник судного дня зупинили за 2 хвилини до катастрофи

Експерти, які керують так званим Годинником судного дня, вирішили не змінювати положення його стрілок.

Годинник

Експерти, які відповідають за Годинник судного дня, що став відомим за часів Холодної війни, залишили його стрілки на позначці дві хвилини до опівночі, повідомляє The Independent.

Цей час годинник став показувати у 2018 році, і ця позначка стала найзагрозливішою з 1953 року.

За словами експертів, їхнє рішення не повинно заспокоїти людей. Воно відображає життя, коли світова нестабільність та невизначеність перетворилися на норму.

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Вони додали, що людство знаходиться між двома загрозами, які вимагають негайної уваги.

– Ці головні загрози – ядерна зброя і кліматичні зміни – загострилися минулого року через дедалі частіше застосування методів інформаційної війни для підриву демократій по всьому світу, – підсумували вчені.

До слова, Росія розмістила за 430 км від кордону з Україною ракети, що здатні нести ядерну зброю.

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