Росія продовжує розміщувати в Європі ракети, що здатні досягати європейських міст та мають ядерний потенціал.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія займається розміщенням в Європі ракет, які можуть досягнути європейських міст та здатні нести ядерні заряди, передає УНІАН.

За його словами, найбільшим викликом для НАТО на сьогодні є крах Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, адже він був важелем для контролю за озброєнням.

США вирішили розірвати договір, оскільки Росія продовжує порушувати його та розміщувати свої ракети на території Європи.

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Столтенберг додав, що 25 січня у Брюсселі пройде засідання НАТО-Росія, під час якого РФ закликатимуть до дотримання умов ДРСМД.

До слова, якщо Росія не почне дотримуватися умов ДРСМД, то США почнуть вихід з договору 2 лютого 2019 року.