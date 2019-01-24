PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Столтенберг: РФ продовжує розміщувати ракети з ядерним потенціалом на території Європи/

Столтенберг: РФ продовжує розміщувати ракети з ядерним потенціалом на території Європи

Росія продовжує розміщувати в Європі ракети, що здатні досягати європейських міст та мають ядерний потенціал.

Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія займається розміщенням в Європі ракет, які можуть досягнути європейських міст та здатні нести ядерні заряди, передає УНІАН.

За його словами, найбільшим викликом для НАТО на сьогодні є крах Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, адже він був важелем для контролю за озброєнням.

США вирішили розірвати договір, оскільки Росія продовжує порушувати його та розміщувати свої ракети на території Європи.

Читайте: РФ розмістила ядерні ракети на кордоні з Україною – ЗМІ

Столтенберг додав, що 25 січня у Брюсселі пройде засідання НАТО-Росія, під час якого РФ закликатимуть до дотримання умов ДРСМД.

До слова, якщо Росія не почне дотримуватися умов ДРСМД, то США почнуть вихід з договору 2 лютого 2019 року.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Геращенко оголосила список ув’язнених росіян. На неї накинулася журналіст росТБ
Європа не дозволить РФ встановлювати свої правила – міністр оборони Німеччини
У США підтримали закон, який завадить Трампу вивести країну з НАТО
Коли очікувати блокування РФ українських портів у Чорному морі
У Росії у співачки під час виступу зупинилося серце
У Росії захопили пасажирський літак рейсу Сургут – Москва
Це його “поховає”. Що призведе до повалення режиму Путіна
Опір та інвалідне крісло: як затримували Настю Рибку
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка