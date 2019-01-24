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Ситуація у Венесуелі: Радбез ООН скликає засідання – ЗМІ

Рада безпеки ООН збирається провести засідання в зв’язку з ситуацією у Венесуелі.

Ситуація у Венесуелі: Радбез ООН скликає засідання – ЗМІ

Рада безпеки ООН може провести 26 січня екстрене засідання через ситуацію у Венесуелі, повідомляє ТАСС.

Засідання має пройти вранці, щоб на нього міг прибути держсекретар США Майкл Помпео.

Він повинен відповісти на питання про те, чи можна вважати ситуацію у Венесуелі загрозою міжнародній безпеці.

– У суботу ми розглянемо всі точки зору наших колег з різних регіонів та обговоримо, як врегулювати ситуацію, – сказав постпред ПАР Джеррі Мат’їл.

Читайте: Хуан Гуаїдо: хто такий самопроголошений президент Венесуели

До слова, Україна висловила підтримку Хуану Гуаїдо, який проголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента Венесуели.

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