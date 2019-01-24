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Це переворот! Армія Венесуели заявила про підтримку Мадуро

Армія Венесуели заявила, що стає на сторону Ніколаса Мадуро.

Венесуела

Військові Венесуели заявили про підтримку Ніколаса Мадуро, повідомляє AFP.

Вони також розкритикували Хуана Гуаїдо, який проголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента.

В армії країни також назвали дії Гуаїдо “переворотом”.

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Державний секретар США Майк Помпео застеріг Мадуро від застосування сили проти протестувальників.

А у Великій Британії заявили, що Мадуро не може називати себе легітимним лідером країни.

До слова, в Україні заявили про підтримку Хуана Гуаїдо, який оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента Венесуели.

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