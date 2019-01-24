Армія Венесуели заявила, що стає на сторону Ніколаса Мадуро.

Військові Венесуели заявили про підтримку Ніколаса Мадуро, повідомляє AFP.

Вони також розкритикували Хуана Гуаїдо, який проголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента.

В армії країни також назвали дії Гуаїдо “переворотом”.

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Державний секретар США Майк Помпео застеріг Мадуро від застосування сили проти протестувальників.

А у Великій Британії заявили, що Мадуро не може називати себе легітимним лідером країни.

До слова, в Україні заявили про підтримку Хуана Гуаїдо, який оголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента Венесуели.