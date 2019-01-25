Екс-радника Дональда Трампа Роджера Стоуна затримали за підозрою у справі втручання РФ у вибори президента США у 2016 році.

Роджера Стоуна звинуватили за п’ятьма пунктами у межах розслідування втручання РФ у вибори президента США у 2016 році. Ще два пунки стосуються звинувачують Стоуна у фальсифікації свідчень та створенні перешкод у наданні правдивих свідчень іншою людиною.

Про це повідомляє CNN.

Його затримали у Флориді о шостій ранку. Суд над ним пройдет у місті Форт-Лодердейл.

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До речі, під час проміжних виборів у США не було помічено спроб кібератак на виборчі системи.